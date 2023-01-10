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Тяжёлая военная техника, которая досталась Украине от Советского Союза, подходит к концу. Советских танков уже не осталось. Такое мнение изданию URA.RU высказал военный эксперт Константин Сивков.

Специалист обратил внимание, какую технику поставят на Украину западные страны в рамках очередных пакетов военной помощи киевскому режиму. Значительное место там занимают боевые машины пехоты и бронетранспортёры. Сивков отметил, что в этой связи становится очевидно, что своей техники у ВСУ нет. Причём даже той, которую можно было бы отремонтировать.

Военный эксперт также добавил, что запасы советской военной техники иссякают и на Западе. И союзникам Киева уже нечего ему поставлять из старых запасов.

Раннее появлялась информация, что НАТО не исключает поставку на Украину тяжёлых танков Leopard и Abrams. До этого страны Запада на соответствующие запросы Киева отвечали отказом.

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