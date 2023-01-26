Российской армии следует в скором времени начать большую наступательную операцию, не дожидаясь пока на Украину придут тяжёлые танки от западных союзников Киева. В противном случае, последствия для ВС РФ могут оказаться очень серьёзными. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков. Его слова приводит издание “Военное дело”.

Специалист предположил, что в случае появления западных танков у линии боевого соприкосновения события могут развиваться следующим образом: или танки будут уничтожены, или ВСУ сможет прорвать с помощью них российскую оборону. Во втором случае, это усилит поставки иностранной военной техники как Киеву, так и в Польшу, армия которой войдёт в Западную Украину, отметил Сивков.

В таких условиях о наступлении российских войск уже не будет речи, заявил эксперт. Если ситуация на поле боя изменится в сторону ВСУ, то НАТО может поднять вопрос о бесполётной зоне на Украине и начать наносить удары с помощью авиации и ракет “Томагавк” по расположениям российских войск, уничтожая системы ПВО.

Сивков подытожил, что при таком развитии событий потери со обеих сторон конфликта будут огромными. При этом, по мнению эксперта, Запад полагает, что Россия не применит ядерного оружия, а вместо этого выберет “позорный мир”.