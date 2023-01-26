ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российской армии следует в скором времени начать большую наступательную операцию, не дожидаясь пока на Украину придут тяжёлые танки от западных союзников Киева. В противном случае, последствия для ВС РФ могут оказаться очень серьёзными. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков. Его слова приводит издание “Военное дело”.

Специалист предположил, что в случае появления западных танков у линии боевого соприкосновения события могут развиваться следующим образом: или танки будут уничтожены, или ВСУ сможет прорвать с помощью них российскую оборону. Во втором случае, это усилит поставки иностранной военной техники как Киеву, так и в Польшу, армия которой войдёт в Западную Украину, отметил Сивков.

В таких условиях о наступлении российских войск уже не будет речи, заявил эксперт. Если ситуация на поле боя изменится в сторону ВСУ, то НАТО может поднять вопрос о бесполётной зоне на Украине и начать наносить удары с помощью авиации и ракет “Томагавк” по расположениям российских войск, уничтожая системы ПВО.

Сивков подытожил, что при таком развитии событий потери со обеих сторон конфликта будут огромными. При этом, по мнению эксперта, Запад полагает, что Россия не применит ядерного оружия, а вместо этого выберет “позорный мир”.

Вам может понравиться

Reuters: Поставки танков Abrams Украине могут растянуться на несколько лет

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 25 января может сообщить о передаче на Украину танков Abrams. Однако сами поставки скорее всего растянутся на несколько лет, пишет агентство Reuters. Журналисты, публикацию которых

Зеленский: теперь Украина ждёт от Запада самолёты и дальнобойные ракеты

Поставками тяжёлых танков помощь Запада Украине не должна ограничиваться. Союзникам Киева нужно выходить на отправку ВСУ других видов вооружения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении –

На Украине продолжается воздушная тревога, но Киев замалчивает последствия ударов

Киев в официальных заявлениях сообщает, что ни один из ударов российских БПЛА не достиг цели, однако эта информация не соответствует действительности. Жители городов страны опровергают ложь властей, сообщая о поражении