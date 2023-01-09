Российские и украинские вооружённые силы могут начать наступательные операции с приходом морозов. Такое мнение в беседе с “Известиями” высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что у ВСУ сейчас нет сил на масштабное наступление. В этой связи эксперт предположил, что украинские войска могут проводить рейды с использованием мобильных отрядов. С одной стороны это отвлечёт российские силы от Артёмовска и Соледара, где продолжаются ожесточённые бои. С другой – позволит прощупать оборону российских войск на других направлениях. С российской же стороны может начаться крупное наступление – замерзшие дороги позволят быстрее подтягивать на линию фронта тяжёлую технику.

Шурыгин также выразил уверенность, что сейчас Киев не готов к каким-либо переговорам. Однако вынужден будет на них пойти после того, как российская армия одержит несколько больших побед на поле боя.