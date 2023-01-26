Владимир Корнилов, политолог, рассказал, почему Угледар так важен для российской армии. Об этом пишет портал «Свободная Пресса».

Со слов эксперта, Угледар является последним населенным пунктом с многоэтажками. Если российские военные смогут его освободить от ВСУ, то дальше выйдут в голые степи. На таком ландшафте намного больше возможностей для того, чтобы идти вперед. Также есть вероятность выйти на юго-западные районы Донецка. Поэтому если украинцы потерпят поражение в Угледаре, то их западным формированиям придется очень сложно.

Однако политолог уточнил, что про успех пока говорить нет смысла. Но военные РФ уже вошли в город при помощи эффекта неожиданности. Они проникли в город с другой стороны, там, где неприятель их вообще не ждал.