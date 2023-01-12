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Военные специалисты продолжают анализировать назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова на должность командующего объединённой группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Военный историк Евгений Норин предположил, что это может быть связано с будущим наступлением на новом направлении. Такую точку зрения специалист высказал в беседе с “Национальной службой новостей”.

11 января министр обороны Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова на пост командующего. Генерал Сергей Суровикин, который занимал этот пост с начала октября, стал одним из его заместителей.

Норин предположил, что, вероятно, Суровикин в новой системе управления будет отвечать за уже существующий фронт. В то же время кто-либо из других высокопоставленных военных может заниматься новым направлением, полагает эксперт. Сам же Герасимов, по словам Норина, будет координировать их работу.

Ранее сообщалось, что член Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил назначение Герасимова на должность командующего группировкой российских войск в зоне СВО увеличением масштаба специальной военной операции.

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