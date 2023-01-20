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В основном, украинская армия в зоне СВО использует мины советского образца, однако есть и западные. Из последних чаще всего попадаются немецкие DM-31 и DM-12. Об этом ТАСС рассказал представитель учебного центра инженерных войск Минобороны России Илья Б. (фамилия мужчины не приводится).

Оба указанных типа мин производства Германии предназначены для повреждения бронированной техники. У DM-31 заряд имеет массу почти 4 килограмма, у DM-12 – 1,5 килограмма. Указанные снаряды раскладываются на стойке и могут ждать цель до сорока дней. И тот и другой тип мин оснащён электромагнитными датчиками.

Специалист рассказал, что такие неконтактные датчики крайне опасны. Поскольку они реагируют на изменение магнитного поля, то при поиске их с индукционными миноискателями почти в 100 процентах случаев может произойти срабатывание мины.

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