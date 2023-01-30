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Несмотря на то, что западные союзники Киева пока не заявляли о поставках Украине боевой авиации, специалисты прогнозируют, каким образом это может отразиться на боевых действиях в зоне СВО. Военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что ВВС Украины потребуется не менее 180 самолётов, чтобы присутствие в небе стало ощутимым для российской боевой авиации. Об этом сообщает портал News.ru.

Ранее сообщалось, что Запад может передать Киеву американские самолёты F-16. Суконкин указал, что передача 180 истребителей четвёртого поколения маловероятна, тем не менее совсем сбрасывать со счетов её не стоит.

При этом, со слов эксперта, даже в случае поставок иностранных самолётов на Украину вряд ли они будут использоваться сразу же. F-16 отличаются от советских аналогов, на которых проходили обучение пилоты ВВС Украины. Фактически лётчикам придётся учиться с нуля, отметил специалист.

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