Украину в будущем ждёт военная катастрофа. Её признаки наметились уже сейчас, когда армия России завладела инициативой в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение телеканалу “360” высказал директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Эксперт рассказал, что Россия сейчас “перемалывает” ВСУ, и именно поэтому украинские военные почти без боя отдают населённые пункты в Донецкой и Луганской народных республиках. При этом ВСУ испытывают острою проблему с нехваткой личного состава – ряды украинской армии приходится пополнять буквально отлавливая мужчин на улицах городов. По мнению Михайлова, всё это ведёт к политической, гуманитарной, а впоследствии, и к военной катастрофе.

Специалист также заметил, что ВСУ стягивают войска на направления, которые считают важными, однако даже западные союзники Киева говорят, что этого делать не нужно. В частности, эксперт привёл пример с Артёмовском. ВСУ упорно держат оборону города, хотя те же американцы уже говорили Киеву, что город нужно оставить и перебросить войска на более значимые направления.