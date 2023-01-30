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Вашингтон уже неоднократно пренебрегал “красными линиями”, поэтому вероятность передачи истребителей F-16 киевскому режиму высока. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с изданием “Народные новости”.

По словам эксперта, украинские лётчики на американских военных базах уже готовятся пилотировать F-16. Как только подготовка окончится, может последовать и принятие политических решений в США по поводу предоставления боевых самолётов Украине, полагает специалист.

В ответ на это России следует отвечать достаточно жёстко, считает Коротченко. Вплоть до применения ядерного оружия. Эксперт полагает, что США и НАТО уже фактически ввязались в военный конфликт между Москвой и Киевом, расширяют поставки вооружения на Украину, а в дальнейшем, вероятно, будут только наращивать военную помощь.

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