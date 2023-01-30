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На Украине под ружьё могут стать миллионы мужчин. Мобилизационный ресурс в стране ещё далёк от исчерпания, несмотря на высокие потери, которые ВСУ несут в зоне проведения российской специальной операции. Об этом пишет в издании “Армейский стандарт” эксперт Сергей Колдин.

По его словам, на момент начала СВО на Украине проживало порядка 35 миллионов человек. Таким образом, предполагает Колдин, число мобилизованных в итоге может дойти до нескольких миллионов. При этом в украинском тылу большое число мужчин не нужно для того, чтобы обеспечивать страну. Главным украинским спонсором сейчас выступает коллективный Запад. Он сможет предоставить стране всё необходимое.

В такой ситуации, считает Колдин, российской армии следует перейти к более решительным действиям на поле боя. Разгром крупных вражеских группировок подорвёт боевой дух украинских военных: они станут чаще складывать оружие или переходить на сторону российской армии. Перемалывать же вражеские войска с учётом большого мобилизационного ресурса на Украине можно очень и очень долго.

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