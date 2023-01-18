Оборонительные позиции ВСУ, которые украинцы создали в Донбассе, сходу взять невозможно. Для этого нужна определённая подготовка. Этим и объясняется относительно медленное продвижение российских войск в ДНР. Об этом военный эксперт, Герой России Рустем Клупов рассказал изданию “МК”.

Клупов уточнил, что ВСУ фактически превратили в крепости города в Донецкой Народной Республике. Речь, в частности, идёт о Соледаре, который недавно перешёл под контроль российских войск, а также об Артёмовске (Бахмуте). На территории этих городов, а также на территории расположенных рядом посёлков создана целая сеть фортификационных сооружений, подземных укрытий и так далее. Всё это затрудняет взятие населённых пунктов наступающей стороной.

Военный эксперт также обратил внимание, что ВСУ ведут работу по обороне и в глубине страны, накапливают резервы и так далее. В конечном итоге, считает Клупов, из прибывших в Донбасс подкреплений украинская армия может сформировать ударный кулак для контрнаступления.