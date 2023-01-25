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Когда американские военные объясняют отказ поставлять Киеву тяжёлые танки Abrams, они говорят только половину правды. Передача техники в распоряжение ВСУ может негативно отразиться на репутации американского оружия на мировом рынке торговли вооружением. Такое мнение изданию SM.News высказал политолог Андрей Клинцевиц.

Украинские власти неоднократно обращались к США с просьбой предоставить современные танки Abrams. Однако всякий раз получали отказ. В последний раз американцы заявили, что танки слишком сложны в обслуживании, и именно поэтому поставлять на Украину их не будут. По мнению Клинцевича, есть ещё один фактор.

В США танки Abrams считают гордостью. Они всегда представлялись техникой, которую практически невозможно уничтожить. Это массивные “крепости” весом 70 тонн. Именно вес в полях Украины может сыграть с танками злую шутку – они попросту будут застревать на местных дорогах. По мнению политолога, едва фотографии с застрявшими танками появятся в общем доступе, это будет сильным ударом по репутации американского оружия. Кроме того, застрявший танк является хорошей целью для уничтожения.

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