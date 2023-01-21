ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты проводят политику деиндустриализации Европы и хотят обанкротить континент. Первой жертвой они выбрали Германию, на которую сейчас активно давят, пытаясь вынудить отправить на Украину танки Leopard 2, считает политолог Леонид Ивашов.

Он отметил, что в Германии все отлично понимают, что выгоду от передачи танков Киеву получит только Вашингтон. Поэтому они не торопятся принимать решение по поставкам, передает РИА Новости.

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам встречи в Рамштайне заявил, что решение по отправке танков “Леопард” на Украину согласовано не было. Берлин ощущает на себя системный экономический кризис, который захлестнул весь мир, а также понимает, что выгодополучателем от поддержки Киева являются США. Которых вполне устраивает нынешняя ситуация.

Цель Вашингтона – разорить Европу и сделать ее чуть ли не колонией Соединенных Штатов. Германия стала первой жертвой, так как до начала кризиса она была лидером ЕС и одним из главных конкурентов США на мировом рынке.

Вам может понравиться

Латвия отправляет на Украину пулеметы с боеприпасами, ПЗРК Stinger, вертолеты и беспилотные аппараты

Очередную партию военной помощи отправляет на Украину Латвия. Глава Минобороны этой страны Инара Мурниеце заявила, что Киев получит дроны, пулеметы и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» американского производства. Мурниеце пообещала новую

Глава парламента Крыма Константинов: Если Киев рискнет атаковать полуостров, получит ответный удар

Если Киев рискнет атаковать Крым, ответ будет быстрым и жестким, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. Он напомнил, что жители полуострова в 2014 году сделали исторический выбор и не собираются

Politico: Во Франции рассматривают возможность отправить на Украину танки Leclerc

На 20 января назначена очередная встреча министров обороны стран Запада в формате “Рамштайн”, на которой будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. К этой дате Париж и Берлин должны принять окончательное