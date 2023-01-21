Соединенные Штаты проводят политику деиндустриализации Европы и хотят обанкротить континент. Первой жертвой они выбрали Германию, на которую сейчас активно давят, пытаясь вынудить отправить на Украину танки Leopard 2, считает политолог Леонид Ивашов.

Он отметил, что в Германии все отлично понимают, что выгоду от передачи танков Киеву получит только Вашингтон. Поэтому они не торопятся принимать решение по поставкам, передает РИА Новости.

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам встречи в Рамштайне заявил, что решение по отправке танков “Леопард” на Украину согласовано не было. Берлин ощущает на себя системный экономический кризис, который захлестнул весь мир, а также понимает, что выгодополучателем от поддержки Киева являются США. Которых вполне устраивает нынешняя ситуация.

Цель Вашингтона – разорить Европу и сделать ее чуть ли не колонией Соединенных Штатов. Германия стала первой жертвой, так как до начала кризиса она была лидером ЕС и одним из главных конкурентов США на мировом рынке.