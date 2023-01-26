Противостояние на Украине долго велось “чужими руками”, однако сейчас оно переходит в прямой конфликт между Россией и НАТО. Наемники из США, Великобритании и других стран Альянса, которые изначально скрывались за формой ВСУ, перестали это делать и раскрыли истинное лицо, ожидаемо оказавшись военнослужащими регулярных армий, пишет портал Ura.ru со ссылкой на доктора политических наук Стевана Гайича.

Сербский эксперт пояснил, что украинский конфликт – это организованная США “прокси-война” против России. В последнее время она становится все меньше похожей на “прокси” и превращается в прямое противостояние РФ и Запада.

Напомним, ранее о “прокси-войне”, развязанной НАТО, заявлял и военный эксперт Бартош. По его словам, Украина расплачивается за предоставляемое Западом оружие жизнями тысяч своих военнослужащих, причем увеличение объема поставок приводит только к росту потерь.