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Западная военная техника в какой-то мере осложнит выполнение задач специальной военной операции по защите Донбасса, однако переломить ситуацию в пользу ВСУ не сможет. Такую точку зрения высказал изданию “Военное дело” капитан I-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Специалист напомнил, что западные союзники Киева намерены поставлять ему колёсные танки, бронемашины пехоты и другую технику. Однако, по мнению Дандыкина, ближайших поставок следует ожидать не раньше весны. К тому времени от военной помощи Запада для Киева не будет особого толка – к этому сроку эксперт прогнозирует уничтожение украинской линии обороны в ДНР.

Позже от тяжёлой западной военной техники тоже будет немного пользы, полагает Дандыкин. Бронетранспортёры и танки, переданные Киеву, будут банально вязнуть в украинском чернозёме с наступлением тепла. Не исключил эксперт и того, что часть западного вооружения и вовсе не дойдёт до линии боевого соприкосновения, потому что средства доставки и коммуникации уничтожат российские войска.

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