Танки M1 Abrams ничего не изменят на поле боя, так как они совершенно не подходят для Украины, рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что это громоздкая техника, которая по высоте больше российских Т-72 на целый метр. Весит “Абрамс” 60 тонн, что также является серьезной проблемой так как на многих участках фронта боевым машинам придется передвигаться по заболоченной местности либо по вязкому чернозему.

На Украине нет ни одного моста, способного выдержать такой вес, да и по дорогам “Абрамсы” вряд ли смогут комфортно перемещаться. Кроме того, они используют авиационное топливо, а не дизель, поэтому потребуется налаживать логистику для доставки горючего на линию соприкосновения. Еще одна сложность – это техническое обслуживание, которое должно проводиться довольно часто специально обученным персоналом.

Артамонов также отметил преклонный возраст танков, которые США намереваются отправлять на Украину.

«Эти танки не годятся хотя бы потому, что им 50 лет в обед, реально 50 лет. „Абрамс“ М1А2 — это концепт 70-х годов», – цитирует эксперта портал SM-News.

Аналитик напомнил, что на Ближнем Востоке “Абрамсы” легко уничтожались российскими комплексами “Фагот”, поэтому боевые машины невозможно использовать в условиях прямого танкового огня.