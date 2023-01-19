В районе Курска, Воронежа и Брянска сосредоточены крупные силы российских войск. Не исключено, что именно с этого направления они готовят полномасштабное наступление, поэтому приближается решающий момент в специальной военной операции, заявил бывший командующий польских Сухопутных войск Вальдемар Скшипчак.

По его словам, Запад помогает Украине, но отправляет недостаточное количество оружия, боеприпасов и тяжелой техники. Кроме того, поставки осуществляются очень медленно, несмотря на полную зависимость от них Киева. Поэтому существует серьезный риск разгрома ВСУ российскими войсками.

Если ВС РФ пойдут в наступление со стороны Брянска, Курска и Воронежа, они смогут продвигаться вдоль реки Ворскла в южном направлении немного западнее Харькова. Это позволит разрезать подразделения противника и затем заняться его уничтожением.