Чтобы «компенсировать» понесенные из-за спецоперации ВС РФ потери, Киев должен захватить Курск, Белгород, Воронеж и Ростов, заявил экс-советник президента Украины, экономист Олег Соскин.

По его словам, все четыре города являются богатыми областными центрами, благодаря чему они помогут восполнить понесенные Киевом потери. Как именно ВСУ должны захватывать российские регионы, Соскин пояснять не стал.

«Даже дойти хотя бы, захватить Воронеж, Белгород и другие города — это очень богатые города. Курск, например, Ростов — так там сразу мы все компенсируем», – цитирует Соскина портал Ura.ru.

Напомним, что в настоящий момент основные события СВО происходят в Соледаре и Артемовске, где ВСУ несут огромные потери, пытаясь сдержать уверенное продвижение российских войск. По мнению командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, в ближайшие дни оба населенных пункта могут быть освобождены.