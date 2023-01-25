Белый дом в настоящее время пытается понять, каким образом можно “продлить мучения Украины”. Администрация президента Джо Байдена осознаёт, что поражение Киева неминуемо. Так считает полковник в отставке Дуглас Макгрегор, ранее он был советником главы Пентагона. Его слова приводит ТАСС.

Своё мнение эксперт высказал в подкасте Judging Freedom. Макгрегор предположил, что поддержку Украины “пропащим делом” считают не только в США, но и в Германии, которая является одним из главных союзников киевского режима в Европе. Причём США подталкивают ФРГ к действиям, которые в целом можно было бы назвать “вооружённой агрессией”, отметил Макгрегор.

Ранее западные эксперты уже обращали внимание, что призывы ещё больше накачать оружием Украину выглядят так, будто Киев проигрывает военное противостояние с Москвой. Некоторые специалисты призывали США отказаться от поддержки далёкой страны в Европе и переключится на усиление безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, в частности, уделять больше внимания защите Тайваня и противостоянию с Китаем.