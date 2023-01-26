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Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса в ответ на провокации со стороны США. Такую точку зрения высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в видео, которое опубликовано у него на ютуб-канале – сообщает “Газета.ру”.

Макгрегор рассказал, что решение российского президента Владимира Путина о начале специальной военной операции привело Вашингтон “в отчаяние”. Именно в таком состоянии американские власти приняли многие решения о помощи Украине.

Бывший представитель американского оборонного ведомства в своём видео также высоко оценил успехи российских войск. В частности, Макгрегор обратил внимание, что манёвры российской армии привели к продвижению на южном направлении и “невероятным потерям среди украинских силовиков”.

Затронул Макгрегор и тему санкций, которые страны Запада, и в частности, США ввели против России после начала спецоперации. Эксперт отметил, что экономическими ограничения западные страны пытались нанести России стратегическое поражение, но этого сделать так и не удалось из-за удачных решений российского лидера.

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