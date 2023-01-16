Арсеналы стран Запада из-за военной помощи Украине истощены настолько, что при желании российские войска могли бы захватить всю Европу. Такое мнение высказал бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. Он работал в администрации президента Рональда Рейгана. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Робертс уверяет, что российской армии сейчас не составило бы особого труда войти на территории стран Прибалтики, которая осталась почти без оружия, затем через Германию попасть во Францию, затем совершить рывок к Сербии. Это бы окружило и отрезало Восточную Европу и значительную часть Западной.

По мнению экс-чиновника, основная масса европейского вооружения сейчас сконцентрирована на Украине, тогда как склады в странах НАТО пусты. Впрочем, Робертс указал, что всё сказанное возможно лишь в теории – вряд ли российская армия будет захватывать Европу. Это бы привело к прямому противостоянию с НАТО и, как следствие, к ядерной войне.