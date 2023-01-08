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Новая партия западного оружия для Украины впечатляет, однако есть одна проблема – время сейчас играет на стороне России. Москве не нужно ждать, у нее имеется все необходимое для наступления, поэтому спецоперация может быть завершена победой ВС РФ еще до того, как Киев получит обещанные боевые системы, заявил американский военный эксперт Скотт Риттер.

Он рассказал о главной проблеме ВСУ, у которых нет ничего своего. Оружие и технику, которые наобещал Запад, нужно снять со складского хранения в разных странах, доставить в Польшу или Румынию, а затем оттуда по сложному маршруту перебросить на Украину. Уже на этом этапе имеются серьезные риски уничтожения западных подарков. Также украинским военным нужно научиться пользоваться новым оружием, поэтому раньше апреля или даже июня задействовать его они не смогут, приводит слова Риттера РИА Новости.

Кроме того, на все это необходимо времени, которого у Киева становится все меньше с каждым днем. ВС РФ сейчас полностью готовы к наступлению и они начнут его раньше, чем придет западное вооружение. Россия имеет все шансы достичь целей спецоперации, пока противник будет дожидаться поставок от США и НАТО.

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