В 2023 году Россия завершит специальную военную операцию победой над Украиной и достигнет всех поставленных целей, заявил бывший американский разведчик, а ныне военный эксперт Скотт Риттер.

Он напомнил, что Киев несет колоссальные потери в ходе боевых действий. Кроме того, ВСУ потеряли вооружение и технику, полученные от Запада. Новые же поставки будут постоянно задерживаться из-за истощения складов в Европе и Соединенных Штатов. Кроме того, отправка новых партий оружия поможет лишь восполнить потери, а не усилить ВСУ. Также Запад уже не в состоянии увеличивать объемы поставок или хотя бы поддерживать их на прошлогоднем уровне.

Риттер отметил, что заявление о победе ВС РФ в 2023 году он делает по собственной инициативе, руководство российских войск подобной цели не ставит.