ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В 2023 году Россия завершит специальную военную операцию победой над Украиной и достигнет всех поставленных целей, заявил бывший американский разведчик, а ныне военный эксперт Скотт Риттер.

Он напомнил, что Киев несет колоссальные потери в ходе боевых действий. Кроме того, ВСУ потеряли вооружение и технику, полученные от Запада. Новые же поставки будут постоянно задерживаться из-за истощения складов в Европе и Соединенных Штатов. Кроме того, отправка новых партий оружия поможет лишь восполнить потери, а не усилить ВСУ. Также Запад уже не в состоянии увеличивать объемы поставок или хотя бы поддерживать их на прошлогоднем уровне.

Риттер отметил, что заявление о победе ВС РФ в 2023 году он делает по собственной инициативе, руководство российских войск подобной цели не ставит.

Вам может понравиться

Мрачный год предрёк Украине военный эксперт в США

Наступивший 2023 год не предвещает ничего хорошего Украине. В этом уверен офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Своё мнение он высказал в статье для издания Consortium

В ДНР заявили о создании Киевом с помощью США гаубичного дивизиона вместо уничтоженных подразделений

В Народной милиции ДНР обратили внимание на тот факт, что США намереваются в очередном пакете военной помощи передать Киеву 18 самоходных артиллерийских установок и столько же грузовиков. Представили НМ поясняют,

Житель Соледара заявил, что ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами

Боевики ВСУ стреляли по Соледару в стремлении обвинить российскую армию в атаках на мирное население. Об это рассказал житель города Сергей Кузин агентству РИА Новости. Он сообщил, что для таких