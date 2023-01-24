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Западные страны действуют крайне безответственно, помогая Киеву в его противостоянии с Москвой. Поставляя вооружение Украине, страны НАТО фактически ведут войну против России. При этом миру повезло, что в самой России есть “зрелый лидер”. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер – сообщает РИА “Новости”.

В интервью ютуб-каналу Finian Cunningham Риттер пояснил, что одно из лучших качеств российского президента – его адекватная реакция на провокации Запада. По словам экс-разведчика, Владимир Путин выделяется взвешенным отношением к действиям союзников Киева. В конце концов, как считает Риттер, и киевский режим, и его западные партнёры проиграют противостояние с Москвой.

Ранее эксперты отмечали, что украинские власти, и лично президент Зеленский, настроены на то, чтобы втянуть НАТО в боевые действия против российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Если это произойдёт, то мир ожидает глобальный военный конфликт. Возможно, с применением ядерного оружия.

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