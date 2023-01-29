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Германия должна предоставить Украине подводные лодки класса HDW 212A, которые позволят Киеву “выгнать из Черного моря” российский флот, заявил бывший украинский посол в Берлине, а ныне замминистра иностранных дел Андрей Мельник.

Он назвал эти подводные лодки “одними из лучших в мире”, а также сообщил, что всего одной субмарины будет достаточно для достижения цели. Если конечно Германия согласиться отправить ее на Украину. Также Мельник отметил, что это весьма “креативная идея”.

Напомним, ранее украинский дипломат заявлял, что Запад должен дать Киеву не только подлодки, но и самолеты, и дальнобойные ракеты и любое другое вооружение, которое ему понадобится. По мнению Мельника, страны НАТО могут сделать это без ущерба для собственной обороноспособности.

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