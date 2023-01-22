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Украинские ВС нанесли удары по Стахановскому машиностроительному заводу из реактивной системы залпового огня, рассказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он сослался на жителей Стаханова, которые сообщили о пяти мощных взрыва в районе предприятия. Предполагается, что речь идет о снарядах или ракетах РСЗО. По уточненным данным, боезаряды разрушили профилакторий предприятия.

Напомним, Киев регулярно обстреливает города Донбасса. В декабре боевики атаковали Харцызск, где под удар сталепроволочно-канатный завод Силур. По нему был выпущен весь боезапас американской РСЗО HIMARS, то есть 6 ракет.

Также 11 декабря пострадал все тот же Стаханов. Боевики ВСУ ударили по зданию местной гостиницы, оказавшейся в результате практически полностью разрушенной.

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