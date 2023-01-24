Народу Америки стоит гордиться работой военных инструкторов США. Они так хорошо обучали других “защищать свою страну”, что Соединённые Штаты не подвергались риску. Об этом в эфире подкаста Fox News рассказал бывший государственный секретарь США Майк Помпео – передаёт РИА “Новости”.

Экс-глава американского внешнеполитического ведомства вспомнил, что ещё в бытность свою руководителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США часто посещал Украину. Помпео уточнил, что там инструкторы американской армии обучали силы местного спецназа. “Большего я сказать не могу”, – добавил бывший чиновник. Однако при этом Помпео отметил, что свою работу американские военные делали хорошо.

Майк Помпео возглавлял ЦРУ чуть больше года: с января 2016 по конец апреля 2017 годов. После этого до конца января 2021 года он занимал пост государственного секретаря США.