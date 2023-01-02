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Примерно к февралю-марту Россия и Украина поймут, что боевые действия зашли в тупик и сядут за стол переговоров. После этого как минимум до конца 2023 года будет объявлено перемирье, считает отставной генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе.

Он отметил, что к началу весны обе стороны конфликта испробуют различные способы наступления, но в результате останутся на тех позициях, на которых находятся сейчас. Они осознают, что дальнейшее продолжение вооруженного противостояние не имеет никакого практического смысла. Это будет идеальный момент для начала переговоров, приводит слова Домрезе портал Ura.ru со ссылкой на издание WirtschaftsWoche.

Напомним, что ранее западные эксперты назвали три сценария развития событий, ни один из которых не подразумевает победу Украины. Два из них заканчиваются таким же тупиком, о котором рассказал Домрезе, а третий обеспечивает РФ достижение всех целей СВО, но только при условии активного наступления.

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