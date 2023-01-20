Военная помощь Украине со стороны стран Запада не приближает мир, а только повышает вероятность начала третьей мировой войны. Такое мнение высказал бывший депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт. Его слова приводит РИА “Новости”.

Член партии “Альтернатива для Германии” указал, что новые пакеты военной помощи Киеву ещё сильнее втянут Европу в противостояние с Россией. Экс-депутат полагает, что такое развитие событий европейским странам невыгодно, однако к эскалации конфликта политиков Старого Света подталкивают США. Гердт считает, что у Вашингтона на каждого европейского лидера есть компромат.

Бывший парламентарий также спрогнозировал незавидную участь западного вооружения, которое поступит в распоряжение ВСУ. Гердт полагает, что всё оно, как и предыдущее, будет уничтожено российскими войсками.

Страны Запада стали усиленно поставлять вооружение Украине после начала специальной военной операции России в Донбассе. Киев от своих партнёров получает бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и так далее.