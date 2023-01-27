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21 января на Украине разразился коррупционный скандал. Выяснилось, что Минобороны закупало продукты питания для армии по ценам, втрое выше розничных на рынке, а вот куда девалась разница, неизвестно. Портал EA Daily объяснил, что скандал вспыхнул не просто так.

Организовали его Соединенные Штаты, которые открыли охоту совсем не на министра обороны Украины Михаила Резникова. Он назначен на свой пост по квоте президента Владимира Зеленского, поэтому именно он является главной целью. Кроме того, у США есть претензии к Андрею Ермаку, возглавляющему Офис президента.

Авторы публикации отмечают, что скандал с Минобороны будет раскручиваться и дальше, причем Зеленский в нем попал в весьма сложную ситуацию. Ведь если он снимет Резникова с поста, то фактически докажет его вину и то, что “проморгал” коррупционную схему военного ведомства. Если не снимет, возникнут претензии и обвинения в том, что президент сам покрывает опального министра.

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