ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев нанес мощные удары сразу по нескольким энергетическим объектам Донбасса, сообщает РИА Новости. СЦЦК ДНР заявляет, что серьезные повреждения получила Старобешевская ТЭС в населенном пункте Новый Свет. Атака на нее производилась залпом из шести ракет реактивной системы залпового огня HIMARS.

О повреждениях тепловой электростанции сообщают и местные жители. Уточняется, что в результате удара погибших или пострадавших не было.

Помимо этого, ВСУ атаковали населенный пункт Зугрэс, где находится крупная Зуевская ТЭС. Сообщается, что для удара применялись ракеты «Точка У», которых у Киева, согласно заявлениям политиков, «нет». Долетел ли боезаряд до тепловой электростанции и получила ли она какие-либо повреждения, пока неизвестно.

Вам может понравиться

Собчак сравнила возможную смерть Михалкова со смертью Сталина

Ксения Собчак опубликовала пост в Телеграм-канале, касающийся того, что возможная кончина кинорежиссера Никиты Михалкова поистине станет трагедией всего российского кинематографа. Собчак написала, что только у Михалкова есть прямой доступ к

Антонов: США намерены бороться с Россией до последнего украинского солдата

Соединенные Штаты совершенно не интересует, что там будет с миллионами украинцев. Вашингтон намерен бороться с Россией “до последнего солдата”, а народ Украины давно списан как расходный материал. Посол России в

Полковник Тимошенко: Наступление на Крым ВСУ начнут с Мелитопольского направления

Мелитопольское направление видится наиболее удачным для наступления на Крым. Если украинские ВС восстановят контроль над Мелитополем и Бердянском, они смогут полностью перекрыть снабжение российской группировки войск, которая в начале СВО