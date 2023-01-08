Киев нанес мощные удары сразу по нескольким энергетическим объектам Донбасса, сообщает РИА Новости. СЦЦК ДНР заявляет, что серьезные повреждения получила Старобешевская ТЭС в населенном пункте Новый Свет. Атака на нее производилась залпом из шести ракет реактивной системы залпового огня HIMARS.

О повреждениях тепловой электростанции сообщают и местные жители. Уточняется, что в результате удара погибших или пострадавших не было.

Помимо этого, ВСУ атаковали населенный пункт Зугрэс, где находится крупная Зуевская ТЭС. Сообщается, что для удара применялись ракеты «Точка У», которых у Киева, согласно заявлениям политиков, «нет». Долетел ли боезаряд до тепловой электростанции и получила ли она какие-либо повреждения, пока неизвестно.