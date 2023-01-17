ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса продолжают уничтожать вооружение, которое западные страны передают Киеву. Министерство обороны России сообщило, что в Луганской и Донецкой Народных Республиках были уничтожены ещё две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает РИА “Новости”.

Уточняется, что речь идёт о станциях AN/ТPQ-37 и AN/ТPQ-50. Первая была ликвидирована в ЛНР, в районе населённого пункта Кармазиновка, вторая – в ДНР около Авдеевки. Помимо этого, за сутки российскими войсками на разных участках фронта были уничтожены несколько гаубиц и реактивная система залпового огня “Град”.

Страны Запада усилили поставки вооружения на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе. В Кремле неоднократно заявляли, что военная техника, присланная Киеву Западом, – законная цель для российских войск в рамках проведения СВО.