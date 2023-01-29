Киевские СМИ несколько дней назад смаковали видеозапись падения сбитого над Артемовском штурмовика, пока не поняли, что самолет принадлежит Воздушным силам Украины, пишет портал “Военное обозрение”.

Авторы обращают внимание на то, что Киев постоянно пытается выставить себя чуть ли не “победителем”, превращая в успехи совершенно ничего не значащие события. Также он регулярно выдает в медиапространство явную ложь, которую можно разглядеть даже невооруженным глазом.

Так, украинская ПВО, по словам киевского режима, постоянно сбивает практически все российские ракеты. Но одновременно с этим боезаряды каким-то образом поражают энергетические объекты, уничтожают электростанции, военную инфраструктуру.

Примерно такая же история произошла и со штурмовиками. Буквально за несколько дней боевики ВСУ сбили два своих самолета – под Артемовском и под Краматорском. Оба раза они распространяли видеозаписи падения Су-25, но затем все же признали свою ошибку.