Боевые действия на Украине не стоит сравнивать с чеченскими кампаниями или операцией в Сирии. Нынешний конфликт на них не похож. Об этом рассказал изданию “МК” доброволец Кирилл Огурцов. Сейчас он проходит лечение после контузии, которую получил в зоне проведения специальной военной операции.

Огурцов отметил, что военное руководство ВСУ и российской армии в своё время проходили схожее обучение и имеют один и тот же менталитет. Это отличает СВО от уже упомянутых вооружённых конфликтов.

Также доброволец рассказал, что украинские войска имеют больше опыта в боевых действиях. До начала СВО они “тренировались” в течение восьми лет, тогда как российская армия участвует в конфликте чуть меньше года.

Рассказал доброволец и об отношении к алкоголю на линии фронта. По его словам, горячительные напитки российские военные там не употребляют.