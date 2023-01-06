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Дмитрий Рогозин, экс-глава Роскосмоса и глава военного специального отряда «Царские волки», напомнил артисту Максиму Галкину (признан в России иностранным агентом), что его брат и отец являются кадровыми военными и уважаемыми людьми.

Ранее Галкин в ходе выступления на концерте в Дубае выкрикнул приветствие, характерное для националистов Украины – «Героям слава!».

В своем канале Телеграм Дмитрий Рогозин написал, что отец шоумена Максима Галкина – Александр Александрович – имеет звание генерал-полковника и является депутатом Государственной думы. Это достойный человек, которого все уважают.

Что касается родного брата Максима, то Дмитрий Галкин возглавляет частную «Военно-промышленную компанию». Рогозин отзывается о нем, как об отличном руководителе, и заявил, что лично с ним знаком.

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