Известный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев передал на поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальное военной операции на Украине 200 миллионов рублей. Соответствующую информацию сообщил режиссер Борис Константинов в одной из популярных социальных сетях.

Отмечается, что Дмитрий Нагиев, несмотря на столь крупное пожертвование в поддержку специальной военной операции, никак свой поступок не комментирует и вообще не афиширует об этом.

Стоит напомнить о том, что экс-солист группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан иноагентом в РФ) заявил, что россияне, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине, являются «психически больными фашистами». Он рассказал представителям прессы, что заработанный за выступление гонорар у Бранденбургских ворот в Берлине он отдал на нужды вооруженных сил Украины. Сумма пожертвования составляет 12 миллионов рублей. Гребенщиков заявил, что Украине необходима финансовая помощь.