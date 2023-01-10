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“Счётчик”. Такое название получила новая снайперская винтовка, которую начали производить для Вооружённых сил России. Она предназначена для “натовского калибра” 7,62 на 51 миллиметр. Об этом сообщат РИА “Новости” со ссылкой на собственные источники.

В сообщении не уточняется, когда винтовки поступят в распоряжение российских военных. Указывается лишь, что пока началось лишь производство первой партии. В ней будет несколько десятков “счётчиков”. В различные подразделения российской армии их передадут в “обозримом будущем”.

Ранее о создании снайперской винтовки для ВС РФ с “натовским калибром” заявляли в компании Lobaev Arms, которая производит высокоточное стрелковое оружие. Сообщалось, что дальность её стрельбы будет составлять до 1 тысячи метров, а кучность стрельбы равняться 0,5 угловой минуты.

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