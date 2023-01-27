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Западные танки, отправленные на Украину, вполне могут и не добраться до линии соприкосновения, считает военный эксперт Александр Ситников. В своей публикации на портале “Свободная пресса” он напомнил о ракетных ударах 26 января.

ВС РФ этой атакой в очередной раз опровергли непрекращающиеся заявления Киева о “заканчивающихся” российских ракетах. Их количество, по высказыванию представителя ГУР Вадима Скибицкого, должно составлять не более 20 процентов от того, которое было в начале СВО. Но все эти подсчеты не имеют под собой никаких оснований.

Российские войска ночью нанесли удары с применением барражирующих боеприпасов, а утром атаковали ракетами Х-101 и прочими. Киев громогласно заявил, что почти все они перехвачены, но если сравнить эти данные с сообщениями из атакованных городов, все будет выглядеть совсем не так оптимистично. Противовоздушной обороне Украины удалось сбить не более 10 процентов ракет, а все остальные угодили точно по намеченным целям.

Данная атака показывает, что танки “Леопард”, “Абрамс” и “Челленджер” ждет “горячая” встреча и удастся ли им доехать до линии фронта – еще большой вопрос.

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