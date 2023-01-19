Ни по “корейскому”, ни по какому другому сценарию Россия и Евросоюз урегулирование конфликта на Украине не обсуждают. Об этом “Известиям” заявил исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

Ранее некоторые киевские политики заявляли, что Россия предлагает урегулировать конфликт по “корейскому сценарию”. Якобы Москва через своих дипломатом “посылает месседжи” Евросоюзу, что готова на уступки в обмен на признание территориальной ситуации, которая возникла на сегодня. Такие заявления уже комментировали в Кремле. Там назвали их “очередной уткой.” Это же подтвердил и дипломат Логвинов.

И.о. постпреда уточнил, что между Москвой и Брюсселем вообще нет никаких контактов по урегулированию ситуации на Украине. Логинов также добавил, что ещё восемь лет назад к решению спорных моментов, связанных с Украиной, привлекались Германия и Франция. “Чем всё это закончилось, мы хорошо знаем”, – подчеркнул дипломат.