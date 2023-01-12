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Польское издание Defence24 раскритиковало дополнительное бронирование боевой машины пехоты БМП-2, которое было доработано экипажем. Авторы публикации написали, что российские бойцы просто дилетанты, которые не учли нескольких важных деталей.

Речь идет о БМП, на которую военнослужащие установили отдельные элементы динамической защиты. Так, башню они защитили блоками «Контакт-5», которые выдерживают даже мощные удары противотанковых ракет, а на верхней плите корпуса и на бортах разместили более слабые «Контакт-1».

Польские аналитики пояснили, что такие блоки не предназначены для БМП, у которых броня значительно тоньше, чем у танков. В случае удара по боевой машине они могут не только повредить корпус, но и разорвать сварные швы. Это приведет к образованию внутренних осколков, весьма опасных для экипажа. По мнению поляков, блоки динамической защиты не должны устанавливаться на легкобронированную технику.

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