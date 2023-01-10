Украинских олигархов уже в 2023 году ожидают тяжелые времена. Президент Владимир Зеленский объявит настоящую охоту на их капиталы, чтобы поправить финансовое положение страны, уверены эксперты турецкого издания DikGAZETE.

Они напоминают, что в Киев с февраля прошлого года непрерывным потоком идут деньги, оружие, другая помощь в фантастических объемах. За все это рано или поздно придется расплачиваться и Зеленский, продемонстрировавший абсолютную неспособность управлять государством, даже не представляет, как будет это делать.

Именно поэтому он выберет единственный путь на который способен и займется украинским олигархатом. Своеобразная «экспроприация экспроприаторов», которую намеревается затеять глава государства, вряд ли понравится бизнесменам. Они потеряли миллиарды на протяжении 2022 года и сейчас в большинстве своем находятся за границей, стремясь сохранить остатки награбленных у народа денег. Поэтому действия Зеленского спровоцируют их жесткий ответ. Не исключено, что между киевским режимом и олигархами вспыхнет настоящая война.