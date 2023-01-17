Присутствие российских войск на территории Армении со временем “станет неважным”. Сейчас власти страны строят свою политику таким образом, чтобы сосуществовать с соседями мирно. Об этом заявил депутат армянского парламента Гурген Арсенян. Мнение народного избранника приводит РИА “Новости”.

Арсенян пояснил, что военное присутствие России в Армении – это результат “цивилизационных воззрений” в первые годы формирования государственности. В настоящее время, считает парламентарий, российские войска нельзя рассматривать как “барьер номер один” в случае каких-либо угроз. Кроме того, армянские власти в настоящее время работают над созданием платформы добрососедских отношений с сопредельными государствами.

Как напоминает информагентство, ранее в Армении подвергли критике работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В частности, премьер Никол Пашинян заявлял, что они не выполняют своей функции. Впоследствии председатель правительства открестился от собственных слов.