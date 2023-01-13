В боях за Соледар на стороне Киева принимали участие около 50 процентов иностранных наемников и бойцов из стран Североатлантического альянса. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого.

Первый зампред комитета по делам СНГ заявил, что всего в боевых действиях участвовали 25 тысяч боевиков украинской армии. Они составляли пять бригад, а также входили в ряд подразделений специального назначения. То есть, наемников и военнослужащих стран НАТО было примерно 12,5 тысяч.

Водолацкий отметил, что в настоящий момент продолжается зачистка города. Именно поэтому озвучить точные данные о потерях ВСУ и наемников пока не представляется возможным. Однако как только российские ВС завершат мероприятия по зачистке, в их распоряжении окажутся точные цифры.