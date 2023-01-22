Соединенные Штаты готовы оказать поддержку всем странам Европы, которые готовы отправить на Украину имеющиеся у них истребители F-16, заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер. Так он прокомментировал высказывание главы МИД Нидерландов о возможной передаче Киеву таких самолетов.

Карпентер в интервью прибалтийским СМИ заявил, что США не станут чинить препятствий, если Голландия или другие страны ЕС решать поставить на Украину истребители F-16 американского производства. Он отметил, что Вашингтон считает подобные решения делом властей стран-союзников Соединенных Штатов по Альянсу, передает “Московский комсомолец”.

Глава голландского МИД ранее заявлял, что ВВС снимают с вооружения истребители F-16, так как ожидают поставок новых самолетов пятого поколения F-35. Старые воздушные машины Нидерланды готовы отправить на Украину, если будет получено согласие Киева и разрешение на реэкспорт от США.