В преддверии важной встречи в Рамштайне для согласования общих планов Запада по поставкам оружия для Украины США и их союзники по НАТО озвучили свои возможности отправки все более тяжелых типов вооружений. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Ожидается, что планы по отправке Киеву еще более тяжелого оборудования, предназначенного для победы в маневренных сражениях, станут реальностью на этой неделе, поскольку в пятницу лидеры оборонных ведомств западных союзников Украины собираются в Рамштайне (Германия), чтобы объявить о новых поставках.

Заместитель главы Пентагона по вопросам политики Колин Каль заявил: поскольку российские войска «окопались и укрепили свою передовую линию», США и другие союзники намерены предоставить боевые машины пехоты и другие механизированные средства, чтобы украинские силы получили усиление своих наступательных возможностей на поле боя.

«Чтобы позволить украинцам прорваться через оборону России, акцент был смещен на то, чтобы дать им возможность сочетать огонь и маневренность таким образом, чтобы это оказалось более эффективным», – сказал Каль.

Он отметил, что США рассматривают возможность поставки Украине американских танков M1 Abrams и боевых бронированных машин Stryker, но на данный момент Вашингтон все еще ссылается на потенциальные сложности в техническом обслуживании и обучении.

«Танк «Абрамс» – очень сложное оборудование. Он дорогой, на нем трудно тренироваться, у него специфичный газотурбинный двигатель с высоким расходом топлива… Одна из вещей, на которой Ллойд Остин был очень сосредоточен, заключается в том, что мы не должны предоставлять украинцам системы, которые они не смогут отремонтировать и полноценно технически поддерживать, то есть в обозримой перспективе не смогут себе их позволить, потому что это бесполезно», – указал Каль.

Ранее в этом месяце, после того как Франция пообещала отправить бронированные разведывательные машины AMX-10RC, иногда называемые «легкими танками», США включили 50 боевых машин пехоты M2 Bradley в состав своего крупнейшего пакета помощи Украине, а Германия пообещала 40 боевых машин Marder.

Помимо этого. Великобритания стала первой страной, взявшей на себя обязательство отправить в Украину основные боевые танки западного производства Challenger-2 в количестве 14 единиц. Польша и Финляндия предложили отправить в Украину танки Leopard-2 немецкого производства при условии одобрения Германии. Поскольку еще около 10 стран эксплуатируют «Леопарды», есть вариант расширить их поставки. Но Германия, как и США, пока что сдерживается в этом вопросе.

«Аналитики описывали изменение тона Германии в течение недели, предсказывая, что правительство с новым министром обороны в четверг может использовать форум группы доноров Украины на авиабазе Рамштайн 20 января, чтобы объявить о помощи танками – как только старых типов Leopard 1, так и их нового поколения», – отмечает Defense News.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила во вторник, что производители могут поставить лишь 10-15 отремонтированных Leopard-2 в 2023 году. Эта информация была подтверждена руководителями оборонной промышленности. Армин Паппергер, исполнительный директор Rheinmetall, которая производит танки совместно с Krauss-Maffei Wegmann, заявил несколькими днями ранее, что подготовка к боевым действиям танков нового поколения со склада возможна лишь к началу 2024 года.

Но выступая перед делегатами Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, канцлер Германии Олаф Шольц, вопреки растущему международному давлению, заявил, что Берлин не предпримет никаких шагов без Вашингтона.

Выступая позже, президент Польши Анджей Дуда сделал акцент на опасения, что Россия готовится начать новое наступление на Украине: «Они [российские силы] все еще очень сильны, и мы опасаемся, что они готовятся к новому наступлению через несколько месяцев, поэтому крайне важно направить дополнительную поддержку Украине, в частности современные танки и современные ракеты», – сказал он.

В Defense News также напомнили, что новый пакет прямой военной помощи Киеву от Великобритании, помимо танков Challenger-2, также будет включать 30 самоходных артиллерийских орудий AS90, бронетранспортеры Bulldog, средства преодоления минных полей и преодоления мостов, «десятки» беспилотников, еще 100 000 артиллерийских снарядов, «большое число» средств ПВО Starstreak и высокоточных ракет реактивных систем залпового огня.