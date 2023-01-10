Российская актриса Дарья Мороз высказала свое мнение относительно нашумевшего фильма «Текст», главные роли в котором исполнили Кристина Асмус и Иван Янковский. Мороз отметила, что постельная сцена, которая получила массу критики со стороны общества, на самом деле является «роскошной».

Актриса отмечает, что общество не рассмотрело данную сцену, как актерскую игру, а раскритиковало ее с учетом своих моральных устоев. Но, по словам Дарьи Мороз, это всего лишь игра актеров. «Я когда увидела, я открыла рот. Я подумала, как они смогли быть такими настоящими», – подчеркнула актриса.

Дарья Мороз отметила, что в этой сцене представлена актерская игра на высшем уровне. А Кристину Асмус она назвала очень талантливой актрисой, которая смогла передать такие эмоции на экран. И если сцена получилась настолько откровенной, что зритель получил реальную эмоцию, значит, актеры смогли передать ее на сто процентов. Ведь они играли свои роли на экране.