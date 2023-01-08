Россия может предложить Украине вариант урегулирования конфликта по принципу «38 параллели» в Корее, заявил глава СНБО Алексей Данилов. Он напомнил, что именно по этой параллели страна была разделена на КНДР и Южную Корею.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны, РФ предложит по такому же принципу разделить Украину для мирного урегулирования конфликта.

«Так называемая условная “38 параллель”. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы», – цитирует Данилова «Московский комсомолец».

Глава СНБО рассказал, что в ходе визита в Корею поинтересовался отзывами по такому урегулированию конфликта. Корейцы, по его словам, очень недовольны данным подходом и считают, что сделали большую ошибку, согласившись на его применение.

Также Данилов отметил, что «согласно множеству маркеров», многие из которых видны невооруженным глазом, конфликт постепенно активизируется. Что именно он имел в виду, глава СНБО уточнять не стал.