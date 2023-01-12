Натовская бронетехника только для Киева является очередным «вундерваффе», с которым ВСУ связывают большие надежды как ранее с «Джавелинами» или РСЗО HIMARS. Однако боевые машины пехоты из Франции, Германии и США никак не помогут украинской армии, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что западная бронетехника может немного осложнить ВС России достижение целей специальной военной операции. Но она не повлияет на ход СВО настолько сильно, чтобы обеспечить крупные успехи украинских подразделений.

Зимой США и Европа вряд ли отправят на Украину БМП и танки. Скорее всего, они будут дожидаться весны. И это главная причина, по которой бронетехника не сможет помочь Киеву.

«В весеннюю распутицу посмотрим, как они будут себя вести. Потому что украинский чернозем, как показали события Великой Отечественной, это страшное дело, особенно для техники», – объяснил Дандыкин.

Напомним, что Соединенные Штаты и Германия объявили об отправке на Украину БПМ «Брэдли» и «Мардер». Франция намерена поставлять ВСУ колесные танки AMX-10RC, а Польша пообещала роту немецких боевых машин Leopard.