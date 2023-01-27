Киев вновь подтягивает артиллерию к берегу Днепра, чтобы попытаться форсировать реку. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что подобные попытки сейчас могут предпринимать только смертники, так как боевикам, перебирающимся на другую сторону, будут противостоять не только бурное течение, но и российские ВС.

Аналитик пояснил, что Киев отлично знает об укрепленных российских позициях на другом берегу Днепра. И понимает, что при попытке форсирования его подразделения будут моментально уничтожены. Но все-таки стягивает силы для операции. По мнению эксперта, единственная цель ВСУ – это отвлечь внимание российской армии от Авдеевки, Угледара и Артемовска, где она близка к успеху.

Киев получает разведывательную информацию Запада и знает, где ВС РФ намереваются проводить очередной штурм. Поэтому они бросают смертников, чтобы отвлечь внимание от стратегически важного участка. Боевики сами понимают, что идут на смерть и единственным их спасением может стать попадание в плен или серьезное ранение.