ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главным театром боевых действий на Украине сейчас является Донбасс, поэтому для наступления на Киев и другие города ВС РФ должны сперва окончательно освободить ДНР, дойти до Славянска – города, который в 2014 году стал сердцем Новороссии, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что предпринимать наступление на Киев нужно только тогда, когда будут деоккупированы территории Донбасса и Харьковской области. Также российские ВС должны вернуть контроль над Херсоном и освободить Запорожье, по-прежнему занятое противником.

“И то, что, конечно, мы оставили Купянск и прочие города — их нужно отбрасывать от границы”, – цитирует Дандыкина портал Ura.ru.

Эксперт отметил, что уничтожение подразделений ВСУ в упомянутых регионах значительно упростит наступление и на столицу Украины, и на другие области.

Вам может понравиться

Россиянке было отказано в шенгене 3 раза

Россиянке, которая хотела уехать к своему жениху в Испанию, в трех консульствах отказали оформлять шенгенскую визу. Согласно информации интернет-издания TourDom, девушка пыталась оформить визу трижды, в разных европейских консульствах. Согласно

В Пентагоне заявили, что не будут снижать объёмы военной помощи Украине

Для того, чтобы сбавлять темпы поставок вооружения ВСУ, сейчас неподходящее время. Пентагон не намерен пересматривать в сторону снижения планы по поставкам оружия на Украину. Об этом заявил представитель оборонного ведомства

В Сирии российские военные восстановили аэродром “Джейрах”

Границы Сирии станут более надёжными, а жизнь мирного населения Республики – более безопасной. Российские военные восстановили один из важных инфраструктурных объектов – аэродром “Джейрах” в провинции Алеппо. Об этом сообщают