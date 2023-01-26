Главным театром боевых действий на Украине сейчас является Донбасс, поэтому для наступления на Киев и другие города ВС РФ должны сперва окончательно освободить ДНР, дойти до Славянска – города, который в 2014 году стал сердцем Новороссии, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что предпринимать наступление на Киев нужно только тогда, когда будут деоккупированы территории Донбасса и Харьковской области. Также российские ВС должны вернуть контроль над Херсоном и освободить Запорожье, по-прежнему занятое противником.

“И то, что, конечно, мы оставили Купянск и прочие города — их нужно отбрасывать от границы”, – цитирует Дандыкина портал Ura.ru.

Эксперт отметил, что уничтожение подразделений ВСУ в упомянутых регионах значительно упростит наступление и на столицу Украины, и на другие области.